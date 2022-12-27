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Экономика

Минсельхоз РФ может ввести регулирование цен на сахар в 2023 году

Минсельхоз РФ может ввести регулирование цен на сахар в 2023 году

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Потолок цен на сахар могут ввести в России из-за его резкого подорожания. По данным Минсельхоза, цена сахара выросла на 10–15% в зависимости от производителя и региона в декабре. Эксперты объяснили сложившуюся ситуацию снижением курса рубля.

Как написали в "Ведомостях", Минсельхоз предупредил производителей о заключении новых соглашений. Потолок цен на сахар появится, если его оптовая стоимость превысит 50–53 рубля за килограмм в первом квартале 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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