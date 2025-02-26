Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 16:15

Экономика

Москвичам рассказали, в каких банках начали вводить комиссию за доллары нового образца

Москвичам рассказали, в каких банках начали вводить комиссию за доллары нового образца

Центробанк спрогнозировал замедление темпов роста цен в России

"Деньги 24": стоит ли закупать валюту на фоне укрепления рубля

Российские обменники ввели ограничения на покупку долларов нового образца

Более 450 млрд рублей направят на модернизацию первичного звена здравоохранения в РФ

Москвичам рассказали, на каких условиях банки принимают доллары старого образца

Два кафе в центре Москвы временно закрыты из-за нарушений

Экономист рассказал, должны ли в банках принимать доллары старого образца

Эксперты назвали районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

Банки начали снижать ставки по депозитам

Москвичам рассказали, в каких банках начали вводить комиссию за доллары нового образца. В колл-центре Сбербанка сообщили, что у них нет информации о комиссии и обмен валюты проходит по курсу.

В колл-центре "СДМ-Банка" предлагают новые купюры номиналом 100 долларов с наценкой 200 рублей за банкноту, за 50 долларов там просят 300 рублей за банкноту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикафинансывидеоРоман КарловНаталия ШкодаВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика