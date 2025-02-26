Москвичам рассказали, в каких банках начали вводить комиссию за доллары нового образца. В колл-центре Сбербанка сообщили, что у них нет информации о комиссии и обмен валюты проходит по курсу.

В колл-центре "СДМ-Банка" предлагают новые купюры номиналом 100 долларов с наценкой 200 рублей за банкноту, за 50 долларов там просят 300 рублей за банкноту.

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