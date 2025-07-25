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Новости

25 июля, 11:30

Экономика

Решение ЦБ по ключевой ставке 25 июля определит денежно-кредитную политику

Решение ЦБ по ключевой ставке 25 июля определит денежно-кредитную политику

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Заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 25 июля. Участники торгов и инвесторы внимательно следят за итогами встречи, поскольку решение Центробанка может повлиять на стоимость кредитов и курс национальной валюты.

Индекс Московской биржи на данный момент показывает небольшой рост и составляет 2 816 пунктов. Курс доллара находится на уровне 79,54 рубля. Эксперты рассчитывают на возможное снижение ключевой ставки до 18%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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