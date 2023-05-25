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Эксперты рассказали, как взаимодействуют бизнес и государство
25 мая в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "День российского предпринимательства. Перспективы развития современного бизнеса".
Перед журналистами выступили:
- уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева;
- общественный уполномоченный по импортозамещению и инвестициям Сергей Воронин;
- член межотраслевого Совета при уполномоченном по импортозамещению и инвестициям, сопредседатель Союза операторов наружной рекламы, президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин;
- адвокат, вице-президент Гильдии российских адвокатов, общественный уполномоченный по взаимодействию с правоохранительными и контрольными органами Евгений Корчаго;
- общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей в уголовном процессе Вячеслав Леонтьев.