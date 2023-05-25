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Эксперты рассказали, как взаимодействуют бизнес и государство

Эксперты рассказали, как взаимодействуют бизнес и государство

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25 мая в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "День российского предпринимательства. Перспективы развития современного бизнеса".

Перед журналистами выступили:

  • уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева;
  • общественный уполномоченный по импортозамещению и инвестициям Сергей Воронин;
  • член межотраслевого Совета при уполномоченном по импортозамещению и инвестициям, сопредседатель Союза операторов наружной рекламы, президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин;
  • адвокат, вице-президент Гильдии российских адвокатов, общественный уполномоченный по взаимодействию с правоохранительными и контрольными органами Евгений Корчаго;
  • общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей в уголовном процессе Вячеслав Леонтьев.
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