Российские водители сообщили о нехватке топлива на некоторых заправках

В Москве и других регионах РФ водители пожаловались на нехватку топлива на некоторых заправках. Известно, что правительство РФ ограничило экспорт бензина и дизеля, чтобы решить проблему с ростом цен внутри страны.

Как заметили эксперты, экспорт российских нефтепродуктов стал выгоден по сравнению с внутренним потреблением. У нефтяных компаний возникла дилемма из-за курса валют – либо поднимать цены внутри страны, либо экспортировать на внешний рынок.

Что на данный момент с бензином и дизелем на заправках в Москве и регионах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.