Россияне стали реже покупать мебель. Производители рассказали о рекордном за 20 лет спаде продаж. Мебельщики полагают, что это только начало.

Все дело в росте цен и трудностях с логистикой. Мебель дорожает не больше других товаров и услуг, но покупатели предпочитают экономить именно на ней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.