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24 марта, 22:30

Экономика

Новые владельцы появились у последнего завода IKEA в России

Новые владельцы появились у последнего завода IKEA в России

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Новые владельцы появились у последнего завода IKEA в России. Компания продала фабрику в Новгородской области. Покупателем стал совладелец петербургского холдинга "Слотекс". Фирма занимается производством мебели и декора для дома, поэтому мощности завода IKEA ей пригодятся.

Ранее шведы избавились от двух фабрик в Ленинградской и Кировской областях. Они достались лесопромышленной компании из Сыктывкара. По информации СМИ, сумма всех сделок могла составить 15 миллиардов рублей. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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