Новые владельцы появились у последнего завода IKEA в России. Компания продала фабрику в Новгородской области. Покупателем стал совладелец петербургского холдинга "Слотекс". Фирма занимается производством мебели и декора для дома, поэтому мощности завода IKEA ей пригодятся.

Ранее шведы избавились от двух фабрик в Ленинградской и Кировской областях. Они достались лесопромышленной компании из Сыктывкара. По информации СМИ, сумма всех сделок могла составить 15 миллиардов рублей. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.