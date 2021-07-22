Курс евро опустился ниже 87 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Телезрителям показали, как торгуется валюта. В данный момент евро стоит 80 рублей 90 копеек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.