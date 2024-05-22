Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 22:15

Экономика

Предприятия полного цикла запустили в индустриальном парке "Руднево"

Предприятия полного цикла запустили в индустриальном парке "Руднево"

Сервис "Самообследование" запустили для столичного бизнеса

Магазины беспошлинной торговли появятся в Москве и Петербурге

"Торги Москвы": как работает форум "Госзаказ"

Доллар опустился ниже 90 рублей впервые с 1 февраля

Новости часа: столица поддержит высокоэффективные компании и производства

"Деньги 24": как изменились цены на высшее образование в Москве

Новости часа: в столице утвердили новые критерии получения поддержки промпредприятий

Сергей Собянин принял решение о расширении мер поддержки промпредприятий

"Время новых": Московская неделя интерьера и дизайна, часть 4

Москва стала безусловным лидером в РФ по привлечению инвестиций. Город строит собственные производства и помогает компаниям развиваться. Одна из самых инновационных площадок – индустриальный парк "Руднево", там запустили предприятия полного цикла.

Что выпускают в индустриальном парке "Руднево" и на какие льготы могут рассчитывать резиденты? Какие производства там запустили? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикагородвидеоНаталья МелехинаАнастасия Трегубова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика