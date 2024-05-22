Предприятия полного цикла запустили в индустриальном парке "Руднево"

Москва стала безусловным лидером в РФ по привлечению инвестиций. Город строит собственные производства и помогает компаниям развиваться. Одна из самых инновационных площадок – индустриальный парк "Руднево", там запустили предприятия полного цикла.

Что выпускают в индустриальном парке "Руднево" и на какие льготы могут рассчитывать резиденты? Какие производства там запустили? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.