Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля, 11:15

Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви Банка

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви Банка

Правила ввоза иномарок по параллельному импорту поменяют в апреле 2024 года

Самозанятые принесли в бюджет Москвы 24 млрд руб за пять лет

Дептранс Москвы предложил создать систему контроля курьеров

Новости часа: шесть жилых комплексов построены по реновации в Можайском районе Москвы

Новости мира: поставки бананов из Эквадора в РФ возобновят

Правила ввоза машин по параллельному импорту изменят в РФ с 1 апреля

"Деньги 24": процедура банкротства бизнеса в России

Правила ввоза китайских машин в Россию изменятся 1 апреля

Правила ввоза китайских машин изменятся в России с 1 апреля

Несколько крупных московских сервисов сообщили о проблемах в работе после того, как Центробанк отозвал лицензию у Киви Банка. Регулятор считает, что тот участвует в расчетах между физлицами и теневым бизнесом, в том числе делает переводы на криптообменники и в нелегальные онлайн-казино.

По словам клиентов банка, недоступно пополнение кошелька, вывод денег, заказ в некоторых компаниях при условии оплаты картой. Есть сложности и с переводом денег за границу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикафинансывидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика