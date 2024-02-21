ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви Банка

Несколько крупных московских сервисов сообщили о проблемах в работе после того, как Центробанк отозвал лицензию у Киви Банка. Регулятор считает, что тот участвует в расчетах между физлицами и теневым бизнесом, в том числе делает переводы на криптообменники и в нелегальные онлайн-казино.

По словам клиентов банка, недоступно пополнение кошелька, вывод денег, заказ в некоторых компаниях при условии оплаты картой. Есть сложности и с переводом денег за границу.

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