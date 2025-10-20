Союз торговых центров попросил ФАС проверить ценовую политику маркетплейсов

Союз торговых центров попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить ценовую политику маркетплейсов. По мнению ретейлеров, онлайн-площадки демпингуют и этим наносят ущерб обычным магазинам. Разница в стоимости товаров в интернете и офлайн может достигать 70%.

В отрасли считают, что такая практика ведет к снижению продаж и риску закрытия малого и среднего ритейла. В ФАС подтвердили, что рассмотрят обращение.

Ранее также сообщалось, что к 2028 году служба разработает законопроекты по регулированию работы маркетплейсов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.