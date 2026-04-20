ЦБ начнет передавать ФНС данные о регулярных переводах на карты физлиц

Налоговики хотят взять под наблюдение россиян с поступлениями на карту от 200 тысяч рублей в месяц. По новым правилам банки и Центробанк будут обязаны передавать всю информацию о таких переводах в ФНС.

Как объяснил экономический обозреватель Константин Цыганков, до сих пор ЦБ видел эти транзакции, но не всегда делился ими с налоговиками. Прежде всего изменения затронут тех, кто сдает жилье в аренду и не платит налоги, а также самозанятых, не отчитывающихся о доходах.

