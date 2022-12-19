07:30Экономика
ЦБ повысил комиссию за трансграничные переводы через СБП
Центробанк повысил комиссию для банков за трансграничные переводы через СБП. Речь идет о счетах физических лиц. До сих пор при таких операциях три рубля платил банк-отправитель и еще три рубля – банк-получатель.
С 19 декабря единый тариф составляет шесть рублей, независимо от размера перечисляемой суммы, а платит только банк отправитель. То есть для получателя трансграничные переводы через СБП становятся полностью бесплатными.
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