В России активно набирают оборот сервисы оплаты товаров частями

Сервисы оплаты товаров частями стали одной из самых быстрорастущих финансовых услуг не только в России, но и во всем мире. Их называют английской аббревиатурой BNPL (Buy now, pay later).

Сегодня в РФ свыше 10 сервисов, предоставляющих подобные услуги, они есть почти на каждом крупном маркетплейсе. Такую "рассрочку" можно взять на два, четыре, шесть или даже 12 месяцев.

Однако кредитом или рассрочкой такую услугу назвать нельзя, так как в первом случае люди занимают деньги у банка, а во втором – вступают в правовые отношения с торговой точкой. Когда как BNPL – это услуга от специального сервиса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.