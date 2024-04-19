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19 апреля, 07:45

Экономика

Спрос на страхование жилья вырос в РФ в 1,5 раза

Спрос на страхование жилья вырос в РФ в 1,5 раза

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На фоне паводков в Оренбургской области спрос на страхование жилья вырос минимум в полтора раза. Об этом сообщили в нескольких страховых компаниях в РФ. Наибольший всплеск активности жителей отмечают в тех регионах, которые находятся рядом с затопленными зонами.

Как считают эксперты, компании могут воспользоваться ситуацией и поднять тарифы при страховании жилья и имущества от стихийных бедствий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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