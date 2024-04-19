Спрос на страхование жилья вырос в РФ в 1,5 раза

На фоне паводков в Оренбургской области спрос на страхование жилья вырос минимум в полтора раза. Об этом сообщили в нескольких страховых компаниях в РФ. Наибольший всплеск активности жителей отмечают в тех регионах, которые находятся рядом с затопленными зонами.

Как считают эксперты, компании могут воспользоваться ситуацией и поднять тарифы при страховании жилья и имущества от стихийных бедствий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.