На электронные кошельки россиян распространят гарантии по вкладам

В систему страхования вкладов включат электронные денежные средства, больше известные как электронные кошельки. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

В настоящее время в случае отзыва у банка лицензии гражданин-вкладчик может рассчитывать на страховое возмещение до 1,4 миллиона рублей. Однако средства на электронных кошельках подобной защиты не имеют.

Как пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, законопроект устраняет этот пробел. По его словам, предлагается распространить на электронные кошельки гарантии системы страхования вкладов по тем же принципам, которые действуют для вкладов и банковских счетов.

