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15 апреля, 07:15

Экономика

Стали известны самые востребованные бытовые услуги в Москве

Стали известны самые востребованные бытовые услуги в Москве

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Парикмахерские услуги стали одними из самых востребованных в бытовой сфере, сообщают в правительстве Москвы. С наступлением весны все большей популярностью пользуется окрашивание волос.

В тройке лидеров также услуги ногтевого сервиса. Чаще всего девушки выбирают маникюр и педикюр в четыре руки.

В рейтинг популярности попал и пошив одежды. Произошло это после ухода части иностранных брендов с российского рынка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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