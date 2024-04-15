Стали известны самые востребованные бытовые услуги в Москве

Парикмахерские услуги стали одними из самых востребованных в бытовой сфере, сообщают в правительстве Москвы. С наступлением весны все большей популярностью пользуется окрашивание волос.

В тройке лидеров также услуги ногтевого сервиса. Чаще всего девушки выбирают маникюр и педикюр в четыре руки.

В рейтинг популярности попал и пошив одежды. Произошло это после ухода части иностранных брендов с российского рынка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.