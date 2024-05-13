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Новости

Новости

13 мая, 19:45

Экономика

В Сбербанке рассказали о преимуществах СберКарты "Мир" для пособий и пенсий

В Сбербанке рассказали о преимуществах СберКарты "Мир" для пособий и пенсий

Спрос на ремонт квартир увеличился в Москве

"Деньги 24": во сколько обойдется ремонт квартиры в Москве

"Мой район. Новости": в Москве запустят новые производства лекарств

В Москве увеличилось число малых и средних предприятий

Число малых и средних предприятий выросло более чем на 5,5% в Москве за 2023 год

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Столичный комбинат начал поставлять квас в юго-восточную Азию, Южную Корею и Китай

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"Деньги 24. Итоги": кто может рассчитывать на социальный налоговый вычет

Социальные пенсии в России проиндексировали на 7,5%. Это изменение коснулось более 4 миллионов человек. При этом все больше людей выбирают карту для получения пенсионных начислений и социальных выплат.

В Сбербанке владельцы бесплатной дебетовой СберКарты "Мир" для пособий и пенсий могут получить повышенные бонусы СберСпасибо за покупки в аптеках и в других выбранных категориях, а также бонусы за покупки у партнеров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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экономикабизнесвидеоСветлана Ключникова
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