В Сбербанке рассказали о преимуществах СберКарты "Мир" для пособий и пенсий

Социальные пенсии в России проиндексировали на 7,5%. Это изменение коснулось более 4 миллионов человек. При этом все больше людей выбирают карту для получения пенсионных начислений и социальных выплат.

В Сбербанке владельцы бесплатной дебетовой СберКарты "Мир" для пособий и пенсий могут получить повышенные бонусы СберСпасибо за покупки в аптеках и в других выбранных категориях, а также бонусы за покупки у партнеров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.