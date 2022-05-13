ЦБ РФ понизил курс доллара на 14–16 мая до 63,78 рубля

Центробанк понизил курс доллара на 14–16 мая до 63,78 рубля, курс евро – до 65,79 рубля.

Ни один зарубежный производитель лекарств не ушел с российского рынка, заявили власти РФ.

Городские службы ликвидируют последствия сильного ветра. За два дня в Москве повалило 30 деревьев.