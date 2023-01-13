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Экономика

ЦБ РФ с 13 января возобновит операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке

ЦБ РФ с 13 января возобновит операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке

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Нехватка нефтегазовых доходов заставила Минфин РФ вернуться к бюджетному правилу. С 13 января ЦБ России снова оперирует валютой на внутреннем рынке. Все для того, чтобы казна не зависела от спроса на углеводороды.

Однако теперь правительство откладывает юани. Эксперты сообщили, что эта новость уже помогла укрепиться рублю.

Что с ним будет, когда китайские деньги поступят на рынок? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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