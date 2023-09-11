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11 сентября, 07:15

Экономика

ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни

ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни

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Москвичам, которые собираются в Европу, стоит выложить из сумок косметички, ноутбуки и телефоны. Дело в том, что Евросоюз расширил список вещей, которые теперь россиянам нельзя ввозить на его территорию.

Так, запрещены фотоаппараты, смартфоны, видеокамеры, ноутбуки, украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями, меха и продукция, предназначенная для личной гигиены. Все это теперь есть в списке товаров, которые якобы способствуют получению РФ сверхприбыли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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