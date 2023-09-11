Минэнерго работает с бизнесом, чтобы цены на бензин на АЗС не росли опережающими темпами

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Минэнерго России работает с бизнесом, чтобы цены на бензин на АЗС не росли опережающими темпами. Об этом заявил глава ведомства Николай Шульгинов в интервью РИА Новости.

"Минэнерго работает с компаниями, чтобы цены в рознице не росли опережающими темпами, мы убеждаем их, увеличиваем нормативы продаж топлива через биржу. Но нужно больше предложения на рынке", – заявил он.

Шульгинов подчеркнул, что цены на бензин формируются рыночным образом, но заявил о необходимости умеренного контроля над рынком, чтобы "не было базара в плохом смысле этого слова".

Глава Минэнерго РФ отметил, что от законов экономики в России уходить не будут. По его словам, введение госрегулирования "всегда приводит к известным результатам" и в истории страны такое уже было.

До этого сообщалось, что правительство занимается проработкой ряда мер, которые помогут стабилизировать обстановку на рынке топлива РФ. Кабмин, помимо прочего, планировал увеличить нормативы минимального уровня поставок этого ресурса на биржу и оптимизировать расписание ремонтных работ на нефтеперерабатывающих завода.



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