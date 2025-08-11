Эксперт рассказал о невозможности заморозки банковских вкладов россиян

В соцсетях продолжают распространять слухи о возможной заморозке банковских вкладов россиян. Как сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков, поводом для этого стала публикация одного СМИ с комментарием эксперта, который допустил подобный сценарий в условиях бюджетных трудностей.

Однако, по словам Цыганкова, реализовать это невозможно: на вкладах сейчас находится около 60 триллионов рублей, и их заморозка фактически парализует экономику. Банки не смогут выдавать кредиты, так как именно депозиты служат для этого финансовой базой.

