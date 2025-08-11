Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 12:30

Экономика

Эксперт рассказал о невозможности заморозки банковских вкладов россиян

Эксперт рассказал о невозможности заморозки банковских вкладов россиян

Российские рынки выросли из-за новостей о встрече Путина и Трампа

Эксперт рассказал о ситуации на фондовом и валютном рынках в конце недели

Около 358 млрд руб ипотечных кредитов выдали банки РФ в июле

Более 300 тыс нераспроданных квартир скопилось на рынке новостроек в России

Продажи новостроек увеличились в столичном регионе в июле

Эксперт рассказал о ситуации на рынках на фоне истекающего дедлайна Трампа по Украине

Банкам РФ могут запретить передавать коллекторам долги клиентов с просрочкой более 60 дней

Более чем на 20% выросли продажи жилья в новостройках Москвы и области

В России вырос спрос на кредиты

В соцсетях продолжают распространять слухи о возможной заморозке банковских вкладов россиян. Как сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков, поводом для этого стала публикация одного СМИ с комментарием эксперта, который допустил подобный сценарий в условиях бюджетных трудностей.

Однако, по словам Цыганкова, реализовать это невозможно: на вкладах сейчас находится около 60 триллионов рублей, и их заморозка фактически парализует экономику. Банки не смогут выдавать кредиты, так как именно депозиты служат для этого финансовой базой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаКонстантин Цыганков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика