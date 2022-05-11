Почти каждый пятый россиянин работал в майские праздники – опрос

Почти каждый пятый россиянин работал в майские праздники. По данным опросов, 12% ответили, что пойти на работу их вынудили кредиты и ипотека.

Тем временем Центробанк России уже дважды снизил ключевую ставку: в начале апреля она упала с 20 до 17%, а в конце месяца опустилась до 14%. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.