Маркетплейсы в РФ могут обязать создать "российскую полку"

Новые правила появятся в онлайн-торговле в России. Согласно законопроекту, который разрабатывают при поддержке Минпромторга, первые 50 товаров, выпадающих в интернет-магазинах, должны быть российскими. Если закон примут, то покупателям будут сначала предлагать товары отечественного производства, а потом уже все остальные.

Поможет ли эта мера поддержать локальных производителей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.