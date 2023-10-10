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10 октября, 22:45

Экономика

Маркетплейсы в РФ могут обязать создать "российскую полку"

Маркетплейсы в РФ могут обязать создать "российскую полку"

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Новые правила появятся в онлайн-торговле в России. Согласно законопроекту, который разрабатывают при поддержке Минпромторга, первые 50 товаров, выпадающих в интернет-магазинах, должны быть российскими. Если закон примут, то покупателям будут сначала предлагать товары отечественного производства, а потом уже все остальные.

Поможет ли эта мера поддержать локальных производителей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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