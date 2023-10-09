Аналитики назвали автомобили, которые реже всего меняли в 2023 году

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Hyundai Creta стал автомобилем, с которым россияне меньше всего расставались в этом году. Об этом "Газете.ру" рассказали аналитики.

В исследовании рассматривались автомобили массового сегмента в возрасте от 3 до 5 лет. Меньше всего доля владельцев, сменивших свое авто в январе – сентябре 2023 года, отмечалась у свежих машин марки Hyundai, Skoda, Kia, Volkswagen, Renault, Toyota, Nissan и Lada.

Реже всего, не считая Hyundai Creta, россияне продавали автомобили Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Lada Largus, Kia Optima, Sportage, Rio X-Line и Lada Vesta Cross.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что чаще всего в России угоняют автомобили марки Lada, так как они являются лидерами рынка и привлекают внимание.

Популярными также остаются KIA Rio, Hyundai Solaris и Toyota Land Cruiser. А в ближайшие годы большим вниманием угонщиков будет пользоваться китайский транспорт.

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