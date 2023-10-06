Москвичам рассказали, когда менять летнюю резину на зимнюю

Синоптики предупредили москвичей о резком ухудшении погодных условий в предстоящие выходные. В субботу, 7 октября, столбики термометров могут понизиться до минусовых значений. Кроме того, ожидается сильный дождь со снегом. Такой же характер погоды сохранится и в воскресенье. Не исключено, что в столице образуется неустойчивый снежный покров. Рассказываем, стоит ли уже "переобувать" машину, а также как еще ее подготовить зиме.
"Закружит метель"
Москвичи столкнутся с резким ухудшением погодных условий в субботу, 7 октября. Об этом предупредили в столичном главке МЧС РФ. В ночные и утренние часы столбики термометров могут опускаться до -2 градусов. Местами на дорогах образуется гололед. Кроме того, утром начнется сильный дождь вперемешку со снегом, который продлится до конца суток. В воскресенье характер погоды не изменится. К 09:00 утра ливни перейдут в мокрый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, на земле местами начнет формироваться неустойчивый снежный покров. В столице значения будут минимальными – всего 0,2 сантиметра. В области же он достигнет 1–3 сантиметров. Однако ко вторнику все растает. Несмотря на снег и заморозки, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова порекомендовала автомобилистам не спешить со сменой резины.
"С 7 по 9 октября будет холодно. Даже у земли, в пониженных местах и на эстакадах, ночью уже нельзя исключить слабую отрицательную температуру. Но резину менять, конечно, пока рано", – подчеркнула метеоролог.
По прогнозам Поздняковой, относительное тепло еще вернется.
Не спешить с заменой
"Переобувать" автомобиль на зиму рекомендуется при среднесуточной температуре плюс 5–7 градусов. Об этом столичным водителям напомнили в Дептрансе Москвы. Пока такая погода не установилась, у автовладельцев есть время подготовится к холодному сезону, отметили в ведомстве.
Автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов в разговоре с Москвой 24 также заявил, что горожанам не стоит спешить с заменой резины.
Специалист добавил, что, помимо замены шин, важно учесть еще несколько моментов перед холодным сезоном.
"Необходимо поставить зимние дворники со специальной защитной резинкой, которая препятствует налипанию снега. Залить незамерзайку в бак, потому что она может понадобиться, как только температура опустится до нуля", – перечисляет Славнов.
Кроме того, перед зимним сезоном необходимо проверить колеса, тормоза и аккумулятор автомобиля, заключил эксперт.
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