Москвичам рассказали, когда менять летнюю резину на зимнюю

Синоптики предупредили москвичей о резком ухудшении погодных условий в предстоящие выходные. В субботу, 7 октября, столбики термометров могут понизиться до минусовых значений. Кроме того, ожидается сильный дождь со снегом. Такой же характер погоды сохранится и в воскресенье. Не исключено, что в столице образуется неустойчивый снежный покров. Рассказываем, стоит ли уже "переобувать" машину, а также как еще ее подготовить зиме.



"Закружит метель"

Москвичи столкнутся с резким ухудшением погодных условий в субботу, 7 октября. Об этом предупредили в столичном главке МЧС РФ. В ночные и утренние часы столбики термометров могут опускаться до -2 градусов. Местами на дорогах образуется гололед. Кроме того, утром начнется сильный дождь вперемешку со снегом, который продлится до конца суток. В воскресенье характер погоды не изменится. К 09:00 утра ливни перейдут в мокрый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Ветер северо-западный и к этому времени усилится до штормового – в порывах до 20 метров в секунду, закружит метель с ухудшением видимости на дорогах до 1–3 километров, из-за ухудшения метоминимумов погоды вероятны сбои в авиасообщении.

По словам синоптика, на земле местами начнет формироваться неустойчивый снежный покров. В столице значения будут минимальными – всего 0,2 сантиметра. В области же он достигнет 1–3 сантиметров. Однако ко вторнику все растает. Несмотря на снег и заморозки, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова порекомендовала автомобилистам не спешить со сменой резины.

"С 7 по 9 октября будет холодно. Даже у земли, в пониженных местах и на эстакадах, ночью уже нельзя исключить слабую отрицательную температуру. Но резину менять, конечно, пока рано", – подчеркнула метеоролог.

По прогнозам Поздняковой, относительное тепло еще вернется.



Не спешить с заменой

"Переобувать" автомобиль на зиму рекомендуется при среднесуточной температуре плюс 5–7 градусов. Об этом столичным водителям напомнили в Дептрансе Москвы. Пока такая погода не установилась, у автовладельцев есть время подготовится к холодному сезону, отметили в ведомстве.

Автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов в разговоре с Москвой 24 также заявил, что горожанам не стоит спешить с заменой резины.





Дмитрий Славнов автоэксперт, юрист Если в октябре еще будет теплая, сухая погода, то зимние шины будут быстрее изнашиваться и стираться. Так вождение зимой будет менее безопасным.

Специалист добавил, что, помимо замены шин, важно учесть еще несколько моментов перед холодным сезоном.

"Необходимо поставить зимние дворники со специальной защитной резинкой, которая препятствует налипанию снега. Залить незамерзайку в бак, потому что она может понадобиться, как только температура опустится до нуля", – перечисляет Славнов.

Кроме того, перед зимним сезоном необходимо проверить колеса, тормоза и аккумулятор автомобиля, заключил эксперт.

