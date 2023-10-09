Стоимость седана "Москвич 6" начнется от 2,3 млн рублей

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Цена седана "Москвич 6" будет начинаться от 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте завода.

На старте "Москвич 6" представят в двух комплектациях – "Комфорт" и "Бизнес". Рекомендованная розничная цена автомобиля в "Комфорте" – 2 миллиона 336 тысяч рублей. Версия "Бизнес" будет дороже на 200 тысяч рублей. Всего для машин подготовили пять цветов кузова: красный, синий, черный, серый и белый.

Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение завода, поставка "Москвичей" дилерам начнется в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что город присвоил статус промышленного комплекса заводу "Москвич". По словам Сергея Собянина, машины положительно зарекомендовали себя в сервисах каршеринга и такси. Кроме того, ими активно пользуются в парках городских и федеральных ведомств.

Собянин присвоил статус промкомплекса автозаводу "Москвич"