В Москве после введения QR-кодов почти в 2 раза упали продажи в кафе

Столичные рестораторы теряют деньги после введения QR-кодов. Аналитики провели сравнительный анализ онлайн и офлайн-продаж в ресторанах и кафе за прошлую и позапрошлую недели.

Продажи в столичных ресторанах упали вдвое. Средний чек в Москве на прошлой неделе снизился на 10% по сравнению с аналогичными показателями позапрошлой недели и составил чуть больше тысячи рублей. А вот число онлайн заказов выросло почти на 141 процент. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.