Electrolux решил полностью уйти из России. Шведская компания продаст активы местному бизнесу. Вопрос в том, что теперь будет с одним из самых популярных брендов бытовой техники: есть ли производства в России, что с запасами?

И кто теперь зарабатывает деньги вместо уходящих западных брендов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.