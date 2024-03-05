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05 марта, 23:55

Экономика

Москвичи скоро смогут вкладывать деньги в безотзывные сертификаты

Москвичи скоро смогут вкладывать деньги в безотзывные сертификаты

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В ближайшее время у москвичей может появиться альтернатива классическим банковским вкладам – безотзывные сертификаты. Новый финансовый инструмент будет похож на привычный депозит, но при этом будет иметь ряд отличий.

Сертификат можно будет оформить только лично обратившись в банк, в то время как обычные вклады можно открывать онлайн. После этого его нельзя пополнять, снимать со счета проценты до конца срока действия договора, а также автоматически продлевать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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