Москвичи скоро смогут вкладывать деньги в безотзывные сертификаты

В ближайшее время у москвичей может появиться альтернатива классическим банковским вкладам – безотзывные сертификаты. Новый финансовый инструмент будет похож на привычный депозит, но при этом будет иметь ряд отличий.

Сертификат можно будет оформить только лично обратившись в банк, в то время как обычные вклады можно открывать онлайн. После этого его нельзя пополнять, снимать со счета проценты до конца срока действия договора, а также автоматически продлевать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.