Москвичам рассказали, как изменились цены на молочные сосиски

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на сосиски молочные комбината "Клинский".

В "Пятерочке" они стоят 329,99 рубля, стоимость не менялась за последнее время, акций нет. В "Перекрестке" сосиски подорожали – были по 199,90 рубля, а теперь 329 рублей. В "Азбуке Вкуса" самая низкая цена – 315 рублей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.