Собянин заявил, что пандемия не смогла остановить развитие Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Москва обеспечивает экономическое развитие города, несмотря на беспрецедентные вызовы пандемии. Об этом заявил Сергей Собянин в рамках презентации результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ на ПМЭФ.

"Несмотря на беспрецедентные вызовы пандемии, которые сравнить даже не с чем за последнее десятилетие, тем не менее не остановили развитие города. Мы после двух-трех месяцев шока раскрыли возможность работы всех отраслей – и строительства, и промышленности, и торговли, и услуг. И уже в течение года, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, выдерживаем этот тренд", – цитирует его РИА Новости.

По словам мэра, есть существенная дополнительная нагрузка на медицинскую систему, однако при этом экономическое развитие столицы не останавливается.

Также Собянин подчеркнул, что большинство отраслей бизнеса в Москве после пандемии сделало шаг вперед, это стало возможным благодаря мужеству и профессионализму предпринимателей.

"Огромное количество предприятий не ухудшили свои экономические показатели, а, наоборот, улучшили. Большинство отраслей сделало шаг вперед, и это в первую очередь благодаря мужеству, умению, профессионализму и той огромной конкурентной среде, которая есть в Москве", – пояснил градоначальник.

Уточняется, что Москва заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2020 года.

Ранее Собянин заявил, что в Москве не планируется вводить дополнительные меры из-за ситуации с COVID-19. Мэр пояснил, что системы здравоохранения в столице достаточно, чтобы справиться со всеми проблемами, связанными с пандемией. Главное достоинство Москвы – умение преодолевать все проблемы, заключил он.