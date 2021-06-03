В Москве не планируется вводить дополнительные меры из-за COVID-19 – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин заявил, что в Москве не планируется вводить дополнительные меры из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет, никаких дополнительных мер не планируем, достаточно стабильная работа системы здравоохранения", – сказал он в ходе Петербургского международного экономического форума.

Мэр пояснил, что системы здравоохранения в столице достаточно, чтобы справиться со всеми проблемами, связанными с пандемией. Главное достоинство Москвы – умение преодолевать все проблемы, заключил он.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что в России нет рисков возникновения третьей волны коронавируса летом и осенью 2021 года. По его словам, количество случаев инфицирования постепенно будет снижаться. Небольшие колебания могут наблюдаться в связи с отъездами людей в отпуск.

