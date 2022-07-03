Банки РФ начали рефинансировать ипотечные кредиты, взятые весной 2022 года

У москвичей появилась возможность переоформить жилищные кредиты на более выгодных условиях. Банки начали рефинансировать ипотеку, взятую по повышенным ставкам минувшей весной.

Кто может рассчитывать на снижение платежей? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

принял ВТБ.

