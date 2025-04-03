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03 апреля, 07:30

Экономика

Покупку жилья обсудят в программе "Миллион вопросов"

Покупку жилья обсудят в программе "Миллион вопросов"

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На телеканале Москва 24 начался новый интерактивный проект "Миллион вопросов". Каждый день в студию приходят эксперты из разных сфер деятельности – от медицины и образования до экологии и юриспруденции. Зрители могут не только услышать мнения специалистов, но и задать им вопросы в прямом эфире.

В четверг, 3 апреля, в 15:30 на вопросы москвичей ответит основатель гильдии риелторов Константин Апрелев. Он расскажет, как можно сэкономить при покупке жилья, какие ипотечные программы доступны, и стоит ли рассматривать квартиры на вторичном рынке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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