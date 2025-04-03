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Новости

03 апреля, 22:30

Экономика

Банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком

Банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком

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Банки попросили Роскомнадзор принять меры против клиентов, которые придумывают схемы по увеличению кешбэка.

Покупатели берут товар, а потом получают бонусные баллы. Позднее покупка сдается обратно, но сам возврат оформляется на другую карту. Так самые предприимчивые могут зарабатывать, получая доход в виде кешбэка. В этом случае деньги теряют банки и магазины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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