03 апреля, 22:30Экономика
Банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком
Банки попросили Роскомнадзор принять меры против клиентов, которые придумывают схемы по увеличению кешбэка.
Покупатели берут товар, а потом получают бонусные баллы. Позднее покупка сдается обратно, но сам возврат оформляется на другую карту. Так самые предприимчивые могут зарабатывать, получая доход в виде кешбэка. В этом случае деньги теряют банки и магазины.
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