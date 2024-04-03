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Новости

03 апреля, 10:30

Экономика

Около 3 тыс финансовых пирамид обнаружили эксперты Центробанка в 2023 году

Около 3 тыс финансовых пирамид обнаружили эксперты Центробанка в 2023 году

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Почти три тысячи финансовых пирамид выявили эксперты Центробанка РФ в 2023 году. Список подозрительных компаний на финансовом рынке пополняется регулярно.

Прежде чем вкладывать собственные сбережения под высокий процент, организацию нужно проверить. Следует запросить лицензию и убедиться, что ее нет в списке сомнительных компаний ЦБ. Насторожить должно наличие большого количества рекламы и однотипных положительных отзывов на сайте такой организации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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