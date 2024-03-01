ЦБ выявил рост числа фирм-однодневок в РФ после запуска антиотмывочной платформы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В РФ выявили резкий рост числа фирм-однодневок после запуска антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" (ЗСК). Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила на встрече кредитных организаций с руководством ЦБ.

По ее словам, за полтора года работы платформа ЗСК хорошо себя показала.

"Однако сразу выросло и количество фирм-однодневок для того, чтобы уйти и от "светофора" (оценка риска. – Прим. ред.) нашей платформы", – цитирует Набиуллину ТАСС.

В ходе встречи глава регулятора также рассказала о планах ЦБ снизить ставки взносов банков в Фонд страхования вкладов по долгосрочным вкладам.

Для того чтобы кредитные организации могли предоставлять более привлекательные условия по длинным сберегательным продуктам, по ним будет удвоен лимит страхового возмещения, уточнила Набиуллина.

Между тем стало известно, что Центробанк в прошлом году зафиксировал на 15,5% больше финансовых пирамид и нелегальных отраслевых поставщиков, чем в 2022-м. Кроме того, за год почти на 30% сократилось количество нелегальных участников рынка акций и ценных бумаг.

Число финансовых пирамид в РФ выросло в 1,5 раза за год