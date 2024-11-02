Москвичи стали заранее покупать билеты на новогодние представления

Москвичи начали активно приобретать билеты на новогодние представления. По данным билетных агентств, спрос на них вырос более чем в два раза. Наибольшей популярностью пользуются ледовые шоу, елки с известными персонажами и мероприятия на крупных площадках.

Стоимость билетов варьируется от 500 до 3 500 рублей, и эксперты отмечают, что такая активность свидетельствует о полном восстановлении индустрии новогодних развлечений после пандемии. В ноябре и декабре ожидается пик продаж, поэтому рекомендуется не откладывать покупку билетов на последний момент.

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