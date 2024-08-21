Собянин: объем промпроизводства в Москве за первое полугодие вырос на 20%

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве за первое полугодие на 20% вырос объем обрабатывающего промпроизводства по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале.

Мэр отметил высокие темпы у высокотехнологичных отраслей, в том числе в фармотрасли и машиностроении. По его словам, также вдвое выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий. В столице стали больше выпускать продуктов питания, напитков, бумаги, моющих средств и косметики, а также мебели, добавил он.

Город активно помогает развивать промышленность, указал Собянин. Сейчас действует свыше 20 системных мер, среди которых экспортная поддержка, получение земли без торгов за один рубль в год, целевые займы, льготные инвестиционные кредиты и другое. Для промышленников доступна синергия сразу нескольких инструментов, заключил градоначальник.

Ранее сообщалось, что Москва предоставила пяти инвесторам землю по ставке один рубль в год для строительства предприятий в районах Ново-Переделкино и Очаково-Матвеевское. Там появятся объекты автомобилестроительной, строительной и пищевой отраслей промышленности. Общая площадь производств превысит 280 тысяч квадратных метров. В их возведение планируется вложить около 21 миллиарда рублей.

