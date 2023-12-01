Москвичам рассказали об экономическом эффекте нацпроекта "Производительность труда"

Экономический эффект от участия столичных компаний в нацпроекте "Производительность труда" превысил четыре миллиарда рублей. Это мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличить объемы выпускаемой продукции и сократить производственные издержки без дополнительных затрат.

В Москве нацпроект реализуют с начала 2022 года. Чего столичным предприятиям-участникам удалось добиться за это время? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.