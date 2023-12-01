Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 12:30

Экономика

Москвичам рассказали об экономическом эффекте нацпроекта "Производительность труда"

Москвичам рассказали об экономическом эффекте нацпроекта "Производительность труда"

В РФ предложили заменить ипотеку платной рассрочкой

Овощные маркетплейсы скоро заработают в России

ФАС вынесла предупреждение компании "Победа" из-за платы за смену данных в билете

Ежегодную премию для онлайн-предпринимателей вручили в "Крокус Экспо"

Первый магазин российского бренда домашнего декора откроется в Москве 30 ноября

"Деньги 24": финансовая грамотность. Инвестиции на бирже

В Москве откроется магазин домашнего декора Redecoro

Redecoro пришел на замену ушедшим из России Zara Home и H&M Home

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве постоянного рыбного мегарынка

Экономический эффект от участия столичных компаний в нацпроекте "Производительность труда" превысил четыре миллиарда рублей. Это мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличить объемы выпускаемой продукции и сократить производственные издержки без дополнительных затрат.

В Москве нацпроект реализуют с начала 2022 года. Чего столичным предприятиям-участникам удалось добиться за это время? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовВладимир Дементьев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика