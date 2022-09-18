"Сортировочная": Эко-экономия

Что такое разумное потребление? Это словосочетание хорошо знакомо тем, кого давно волнуют вопросы экологии и заботы об окружающей среде. Но сейчас разумное потребление – это то, к чему стоит обратиться всем, потому что так получится помочь не только планете, но и людям.

В новом выпуске проекта "Сортировочная" Борис Лорер собрал 25 советов и наработок от эко-сообщества, которые работают на благо кошелька и окружающей среды, при этом позволяют не терять в качестве жизни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

