16 октября, 15:45

События

Фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в Москве

Уголок дикой природы в центре Москвы: в столице уже в 19-й раз стартовал международный фестиваль "Золотая черепаха". Это один из крупнейших в мире просветительских проектов в сфере экологии. Его программа включает в себя более 800 мероприятий: лекции, мастер-классы, творческие встречи и многое другое.

Центром фестиваля стала масштабная выставка финалистов международного фотоконкурса The Golden Turtle. В нем приняли участие более трех с половиной тысяч фотографов из 100 стран. Для экспозиции в Москве жюри отобрало 400 лучших работ: от пейзажей и съемок представителей микромира до кадров диких животных в условиях естественной свободы. Отдельная часть выставки посвящена дикой природе Москвы. Здесь представлены изображения редких птиц, животных и растений города.

Для более глубокого восприятия образов дикой природы тематические залы дополнены современными мультимедийными решениями и звуковыми природными эффектами.

Какие уникальные работы вошли в экспозицию? Как фотографам удается запечатлеть редкие, трогательные или драматичные моменты из жизни животных? Что нового москвичи могут понять о природе и роли человека в ее сохранении? Об этом и многом другом в ходе экскурсии по пространству фестиваля узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

