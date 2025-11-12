Бобры в Нагатинском затоне в Москве оказались под угрозой вымирания. На Бобровом острове проживают около 6 особей. Это семья с детенышами, иногда к ним присоединяются еще 2–3 животных с соседних территорий.

Их выживанию угрожает большое количество мусора и вырубка деревьев. Туристы оставляют после пикников пластик, мангалы и бутылки, а живые осины и ивы, которые являются основой питания бобров, используют как дрова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.