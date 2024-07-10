Замдиректора Института экологии РУДН рассказала о глобальном потеплении

Средняя глобальная температура уже год превышает целевой порог в 1,5 градуса, следует из отчета европейской климатической службы. Результаты наблюдений говорят о том, что с июля 2023 года по июнь 2024-го температуры были самыми высокими за всю историю наблюдений.

Как отметила замдиректора Института экологии РУДН Ирина Головачева, опасаться ускорения глобального потепления не стоит. Она подчеркнула, что человечество не так давно стало строить метеостанции и фиксировать все изменения климата.

О том, в чем причина таких температурных антирекордов и влиянии на это человека, – в эфире телеканала Москва 24.

