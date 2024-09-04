Москвичам представили культурную афишу на 4 сентября

Жителям столицы представили культурную афишу на 4 сентября. В нее вошли новые выставки, книжная ярмарка и концерты.

Ковры, мебель и роскошные ткани – сотни уникальных экспонатов можно увидеть на выставке "Восточный музей Петра Щукина". Коллекция московского купца была разделена и хранилась в разных музеях. Впервые за 100 лет все предметы собрали в одном месте – в Музее Востока.

Также можно сходить на Московскую международную книжную ярмарку, а также на открытие седьмого концертного сезона в "Зарядье". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.