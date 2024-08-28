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28 августа, 07:00

Город

На форуме "Москва 2030" расскажут, как продвигать бизнес через социальные сети

На форуме "Москва 2030" расскажут, как продвигать бизнес через социальные сети

Москвичам представили культурную афишу на 28 августа

Москвичам представили культурную афишу на 28 августа

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29 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" пройдет лекция, на которой москвичам расскажут, как продвигать бизнес через социальные сети. Лекция пройдет в малом амфитеатре парка "Зарядье" в 18:00.

В качестве спикеров будут представлены известные блогеры, специализирующиеся на различных тематиках. Они поделятся, как начинали свое дело, с какими трудностями столкнулись.

Еще одна лекция пройдет 30 августа, на ней расскажут, как правильно вести социальные сети госорганизациям, чтобы оправдать доверие подписчиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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