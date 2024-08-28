На форуме "Москва 2030" расскажут, как продвигать бизнес через социальные сети

29 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" пройдет лекция, на которой москвичам расскажут, как продвигать бизнес через социальные сети. Лекция пройдет в малом амфитеатре парка "Зарядье" в 18:00.

В качестве спикеров будут представлены известные блогеры, специализирующиеся на различных тематиках. Они поделятся, как начинали свое дело, с какими трудностями столкнулись.

Еще одна лекция пройдет 30 августа, на ней расскажут, как правильно вести социальные сети госорганизациям, чтобы оправдать доверие подписчиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.