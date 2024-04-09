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Новости

09 апреля, 23:55

Новости

Новости часа: южный участок МСД соединят с крупными московскими трассами

Новости часа: южный участок МСД соединят с крупными московскими трассами

Новости часа: Варшавское и Симферопольское шоссе соединят с южным направлением МСД

Собянин: МСД соединят с Симферопольским и Варшавским шоссе в конце 2024 года

Дептранс рассказал о дорожной обстановке 9 апреля

Разметку начали обновлять на московских магистралях

Новый участок МСД соединит пять районов Южного округа столицы

Новости часа: Собянин расширил перечень бесплатных лекарств для сердечников

Новую транспортную связку возведут на Московском скоростном диаметре

Новую развязку начали строить на Московском скоростном диаметре

"Мой район. Новости": новую развязку построят вдоль Каспийской улицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Варшавское и Симферопольское шоссе соединят с южным направлением МСД к концу 2024 года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Москвичей просят быть осторожнее. Ожидается гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду, предупреждает Комплекс городского хозяйства

На некоторых улицах Москвы изменят схему движения из-за празднования Ураза-байрама.

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