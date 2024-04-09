09 апреля, 23:55Новости
Новости часа: южный участок МСД соединят с крупными московскими трассами
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Варшавское и Симферопольское шоссе соединят с южным направлением МСД к концу 2024 года. Об этом заявил Сергей Собянин.
Москвичей просят быть осторожнее. Ожидается гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду, предупреждает Комплекс городского хозяйства
На некоторых улицах Москвы изменят схему движения из-за празднования Ураза-байрама.