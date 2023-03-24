"Леруа Мерлен" продаст все магазины в России

Французская сеть строительных магазинов "Леруа Мерлен" планирует продать бизнес в России. Об этом сообщается на сайте группы ADEO, владеющей компанией.

Представитель компании подчеркнул, что решение продать бизнес никак не повлияет на работу сети в РФ: за сотрудниками сохранят рабочие места, отношения с текущими партнерами и клиентами расторгнуты не будут.

Подробнее о том, куда теперь ехать за товарами для дома и ремонта, – в эфире телеканала Москва 24.