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24 марта, 19:30

Экономика

"Леруа Мерлен" продаст все магазины в России

"Леруа Мерлен" продаст все магазины в России

Владелец Leroy Merlin намерен продать свой бизнес в РФ

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Французская сеть строительных магазинов "Леруа Мерлен" планирует продать бизнес в России. Об этом сообщается на сайте группы ADEO, владеющей компанией.

Представитель компании подчеркнул, что решение продать бизнес никак не повлияет на работу сети в РФ: за сотрудниками сохранят рабочие места, отношения с текущими партнерами и клиентами расторгнуты не будут.

Подробнее о том, куда теперь ехать за товарами для дома и ремонта, – в эфире телеканала Москва 24.

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